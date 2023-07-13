Сетевое издание|18+|Четверг|13 июл 2023|23:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

На улице Леонова в Пензе поставили остановку б/у

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 13 июля, на улице Леонова в Заводском районе Пензы, около дома № 10, после более чем месячного отсутствия снова появился остановочный павильон. Местных жителей он удивил.

«Администрация Октябрьского района, не стыдно такую новую остановку ставить? Ул. Леонова, напротив стоматологии. Или это новые технологии, повышение качества, забота о людях? Идете в ногу со временем?», - поинтересовалась пензячка у администрации района в Telegram.

Она опубликовала фотографии нового павильона. Хотя новым его назвать трудно - конструкция явно уже использовалась. На ней всюду следы сорванных объявлений, кое-где - ржавчина.

На сообщение ответил глава администрации района Артем Садовов. «Остановочный павильон устанавливается силами сотрудников МБУ «Пензавтодор. После его установки будут выполнены работы по его промывке и в случае необходимости покраске», - рассказал он.

Остановочный павильон с ларьком, который раньше стоял на муниципальной земле (его самовольно расположил там предприниматель), был демонтирован 7 июня. Разбитые доски и строительный мусор пролежали на месте конструкции почти месяц.

Ранее пензенцы жаловались, что новые остановки в городе, все стеклянные, включая потолок, в жару напоминают баню, а от дождя не спасают. У народа складывается ощущение, что их функция чисто декоративная.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Елены, чат t.me/Oktadm58
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте