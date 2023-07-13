На улице Леонова в Пензе поставили остановку б/у

13.07.2023 | 21:35

В четверг, 13 июля, на улице Леонова в Заводском районе Пензы, около дома № 10, после более чем месячного отсутствия снова появился остановочный павильон. Местных жителей он удивил.

«Администрация Октябрьского района, не стыдно такую новую остановку ставить? Ул. Леонова, напротив стоматологии. Или это новые технологии, повышение качества, забота о людях? Идете в ногу со временем?», - поинтересовалась пензячка у администрации района в Telegram.

Она опубликовала фотографии нового павильона. Хотя новым его назвать трудно - конструкция явно уже использовалась. На ней всюду следы сорванных объявлений, кое-где - ржавчина.

На сообщение ответил глава администрации района Артем Садовов. «Остановочный павильон устанавливается силами сотрудников МБУ «Пензавтодор. После его установки будут выполнены работы по его промывке и в случае необходимости покраске», - рассказал он.

Остановочный павильон с ларьком, который раньше стоял на муниципальной земле (его самовольно расположил там предприниматель), был демонтирован 7 июня. Разбитые доски и строительный мусор пролежали на месте конструкции почти месяц.

Ранее пензенцы жаловались, что новые остановки в городе, все стеклянные, включая потолок, в жару напоминают баню, а от дождя не спасают. У народа складывается ощущение, что их функция чисто декоративная.