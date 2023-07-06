На улице Леонова никак не могут убрать остатки павильона

06.07.2023 | 08:34

На улице Леонова в Заводском районе Пензы горожане почти месяц смотрят на разбитые доски и строительный мусор на месте снесенного остановочного павильона с ларьком.

Его около дома № 10, на муниципальной земле, самовольно установил предприниматель. 7 июня по требованию властей он демонтировал конструкцию.

Теперь здесь должны установить павильон нового образца. Дата его появления не обозначена.

Местные жители ожидали, что остатки старого объекта скоро уберут, но их постигло разочарование.

«А рядом школа № 51, дети ходят в школу, а вокруг постоянно грязь и мусор. Это просто ужасно! Этой территории, о которой я пишу, нет на карте города Пензы? Почему она никому не нужна?» - возмутилась в чате Октябрьского района мессенджера Telegram пользовательница Ирина.

Пока официального ответа на обращение женщины не последовало.

Фото Irina Pavlovch, t.me/Oktadm58.