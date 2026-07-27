Никольчанина оштрафовали за отказ удалить тонировку

Жителя Никольска оштрафовали за отказ выполнить законное требование сотрудника полиции.

Мужчина установил на передние боковые стекла своего автомобиля слишком темную тонировку, снижающую видимость.

Нарушение техрегламента заметил страж порядка, пока машина стояла на улице Ленина, и выдал предписание удалить покрытие. Горожанин оставил его без внимания.

Далее в суде он полностью признал свою вину. Теперь ему предстоит заплатить 3 000 рублей.

Ранее за такое же нарушение наказали жителя Сердобска. Уже получив штраф за глухую тонировку, он продолжал ездить с затемнением в расчете на то, что не понесет наказание повторно.