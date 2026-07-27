Сотрудницы пензенского УФСИН вступили в борьбу за почетный титул

В УФСИН РФ по Пензенской области выберут лучшую сотрудницу. О начале предварительного этапа конкурса «Мисс УИС» в пресс-службе ведомства сообщили в понедельник, 27 июля.

В состязании приняли участие 12 представительниц всех учреждений уголовно-исполнительной системы региона.

Конкурсантки соревновались в физической, огневой, служебной подготовке, прошли тестирование на знание законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.

«Участницы продемонстрировали отличную теоретическую подготовку, владение оружием, физическую выносливость и профессионализм», - отметили в пресс-службе.

Следующий этап конкурса, с демонстрацией творческих номеров и видеороликов, пройдет в ноябре. Наряду с креативом девушкам предстоит показать мастерство дефиле в форменном обмундировании и вечерних платьях.