Полиция проверит, кто предлагает фото с совами на Московской

Из жизни

Полиция проверит, кто предлагает фото с совами на Московской
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На улице Московской в Пензе эксплуатируют животных, обратили внимание горожане. Прохожим предлагают сделать фото с совами.

«Бедных птиц суют проходящим людям и навязывают услугу. Разве не запретили использовать животных и птиц в контактных зоопарках и для фото?» - возмущаются пензенцы.

По словам горожан, таких точек на Московской несколько.

Ситуацию прокомментировали в областном управлении МВД России.

Прежде всего в полиции пояснили: за нарушения, связанные с несоблюдением требований к содержанию или использованию животных в культурно-зрелищных целях, предусмотрена административная ответственность по статьям 8.52 (несоблюдение требований к содержанию животных) и 8.53 (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию) КоАП РФ. Право составлять и рассматривать соответствующие протоколы имеют должностные лица, осуществляющие федеральный государственный ветеринарный надзор.

Полиция рассматривает дела об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

«Кроме того, за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, предусмотрена уголовная ответственность (статья 245 УК РФ)», - отметили в УМВД.

В ведомстве добавили: по информации о том, что на Московской неизвестные предлагают услуги по фотографированию с совами, будет проведена проверка.

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