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Глас народа

Остановки в Пензе не прошли испытаний солнцепеком

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Несколько дней в Пензе стояла жара и палило солнце. В такую погоду горожанам, ожидающим общественный транспорт на остановках, пришлось нелегко.

«Дорогие депутаты, попробуйте посидеть, к примеру, на остановке Арбековская застава в своих пиджачках и дождаться автобуса... Я думаю, вы спечетесь», - такое сообщение появилось в одном из городских каналов в Telegram в воскресенье, 9 июля.

Автор добавил фотографию павильона. Весь стеклянный, включая потолок, под лучами палящего солнца в +35 градусов он явно напоминал баню.

Другие горожане присоединились к жалобам. «Верните нормальные остановки обратно. От дождя не спрятаться, от ветра зимой не защищают, от солнца не закрывают. Кто принял от такое решение?», «Самые дешевые. Самые ненужные. Все для народа. Страдание - это очищение», «Какие раньше хорошие остановки были, без стекол, большие, с ларьком - и от солнца, и от дождя удобно спрятаться, и купить что-нить... А сейчас бесполезные! Думаю, тех, кто разработал и утвердил современные остановки, надо судить за преступления против человечности и садизм!» - написали пензенцы.

Горожане не в первый раз обращают внимание властей, что новые остановочные павильоны не выполняют свою задачу - не спасают, например, от дождя. У народа складывается ощущение, что их функция чисто декоративная.

Фото t.me/chs_penza.

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