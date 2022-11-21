Общество

Пензенцы ищут, куда направить плохие отзывы о новых остановках

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Жительница Пензы обратила внимание, что в непогоду новые остановочные павильоны не выполняют свою функцию - не спасают от дождя.

«На них совершенно невозможно укрыться от ветра и дождя. Какую функцию они выполняют? Декоративную?» - поинтересовалась горожанка. Вопрос она оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Пензячке ответил представитель правительства области: «Новые остановочные пункты были установлены потенциальным инвестором в качестве презентации, в настоящее время производится сбор мнений жителей города об их удобстве и конструктивных особенностях. После сбора мнений будет приниматься решение о целесообразности их установки».

Другая жительница Пензы спросила, куда направлять мнения, но на этот вопрос по состоянию на 11:00 понедельника, 21 ноября, ответа не поступило.

Три новых павильона установили в Пензе за счет инвестора в октябре: на остановках «Улица Сухумская», «Библиотека имени Лермонтова» (по пути следования в центр города), «Областная филармония» (из центра). У сооружений есть подсветка, USB-розетки для подзарядки мобильных устройств, возможность подключения к Wi-Fi; также они оборудованы системой видеонаблюдения.

В ноябре павильон на Сухумской изрисовали вандалы.

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