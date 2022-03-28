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Из жизни

Путаница с МУПами: в Пензе не могут найти виновного в потопе

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Свежеотремонтированная квартира в доме на улице Славы изуродована после потопа. Жилье на последнем этаже. Над ним техническое помещение, по которому протянута отопительная система. В конце сентября рабочие управляющей компании готовили дом к новому сезону.

Трубы лопнули прямо над квартирой, где только закончили выравнивать стены и сделали натяжной потолок. Хозяйка не в Пензе, она прислала видеообращение. За полгода женщине не удалось выяснить, кто же так навредил.

«МУП-7 к 20 сентября являлся уже банкротом, МУП-22 вступил в свои права 4 октября, то есть залив был между этими двумя МУПами. МУП-7 заявил, что он уже не отвечал на данный момент за наш дом. МУП-22 считают, что они получили права 4 октября и тоже не отвечают. Была произведена работа работниками МУПа, которого не существовало на тот момент. Обращение мое в суд не принесло никаких результатов», - сообщила Юлия Борисовна.

Она нанимала эксперта. Ущерб по ценам середины осени - около 400 тысяч рублей, включая испорченную мебель, обои, отделку, электропроводку надо менять целиком.

Страшно представить, во сколько это выльется по ценам весны. Собственница жилья обращалась во все существующие в городе инстанции в поисках виновника.

На подобный вопрос министерство ЖКХ и ГЗН области давало ответ, там говорилось об обязанностях УК, которая начинает управлять домом с даты внесения изменений в реестр лицензий. Предприятие «Жилье-22» на тот момент к Славы, 3, официально отношения не имело.

На сайте ГИС ЖКХ все еще висит информация о причастности к дому ЖЭМУП № 7.

«Самое страшное, что невозможно найти ответственного за эту ситуацию. Может, люди, которые отвечают за ситуацию с МУПами, с жилищно-коммунальным хозяйством в городе Пензе, найдут или сочтут нужным ответить на мой вопрос, кто несет ответственность?» - выразила надежду Юлия Борисовна.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

В Пензе МУПы не работают в центре. Ни МУП ?, ни 22, ни Терра. НИКТО!

Гость||

Ситуация в старом жилом фонде центра города катастрофическая. МУПы ни на что не реагируют, только деньги собирают! Самое страшное, что НИКТО их не может заставить работать!!! Посмотрите дом №88 по ул Московской скоро рассыпится, и никому нет дела. Сотни обращений во все инстанции абсолютно бесполезны!

Гость||

Мутаница с ПУПами...

Гость||

Гость писал(a):

ни Терра
Обоснуй, казявка.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

люди, которые отвечают за ситуацию с МУПами
Это Глава города Пензы Владимир Мутовкин и Глава администрации города Пензы Александр Басенко.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

кто несет ответственность?
Подавай в суд на всех сразу.

Гость||

васина схема - хрен распутаешь ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Гость||

Кому квитанции за содержание и ремонт оплачиваете, с того и спрос.

Гость||

вот теперь еще один МУП создали и вот вот заработает чтоб и вообще концов не найти

Гость||

Гость писал(a):

вот теперь еще один МУП создали
Нажрался? Это старый МУП.

Гость||

так анонсировали как...

Гость||

Гость писал(a):

так анонсировали как...
Чаво? Единая УК создаётся на базе МУП «Жилье-16» по ОЖФ. 17.02.2022 принято решение о выдаче МУП «Жилье-16» по ОЖФ лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Дата регистрации этой шараги 09.08.2004.

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