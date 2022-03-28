Путаница с МУПами: в Пензе не могут найти виновного в потопе

28.03.2022 | 20:41

Свежеотремонтированная квартира в доме на улице Славы изуродована после потопа. Жилье на последнем этаже. Над ним техническое помещение, по которому протянута отопительная система. В конце сентября рабочие управляющей компании готовили дом к новому сезону.

Трубы лопнули прямо над квартирой, где только закончили выравнивать стены и сделали натяжной потолок. Хозяйка не в Пензе, она прислала видеообращение. За полгода женщине не удалось выяснить, кто же так навредил.

«МУП-7 к 20 сентября являлся уже банкротом, МУП-22 вступил в свои права 4 октября, то есть залив был между этими двумя МУПами. МУП-7 заявил, что он уже не отвечал на данный момент за наш дом. МУП-22 считают, что они получили права 4 октября и тоже не отвечают. Была произведена работа работниками МУПа, которого не существовало на тот момент. Обращение мое в суд не принесло никаких результатов», - сообщила Юлия Борисовна.

Она нанимала эксперта. Ущерб по ценам середины осени - около 400 тысяч рублей, включая испорченную мебель, обои, отделку, электропроводку надо менять целиком.

Страшно представить, во сколько это выльется по ценам весны. Собственница жилья обращалась во все существующие в городе инстанции в поисках виновника.

На подобный вопрос министерство ЖКХ и ГЗН области давало ответ, там говорилось об обязанностях УК, которая начинает управлять домом с даты внесения изменений в реестр лицензий. Предприятие «Жилье-22» на тот момент к Славы, 3, официально отношения не имело.

На сайте ГИС ЖКХ все еще висит информация о причастности к дому ЖЭМУП № 7.

«Самое страшное, что невозможно найти ответственного за эту ситуацию. Может, люди, которые отвечают за ситуацию с МУПами, с жилищно-коммунальным хозяйством в городе Пензе, найдут или сочтут нужным ответить на мой вопрос, кто несет ответственность?» - выразила надежду Юлия Борисовна.