В квартире на проспекте Строителей мерзнут дочь с престарелой матерью

11.01.2022 | 19:44

Как в старые добрые времена, мороз рисует узоры на балконных окнах. Одно непривычно - что на стеклопакетах. Антонина Викторовна из дома на проспекте Строителей, 66, поначалу винила конструкции в том, что в квартире не согреешься. Но на балконе не холодно: ставили воду ради эксперимента - не замерзла. Дверь воздух не пропускает.

Женщина проверила температуру теплоносителя в батареях и поняла, в чем причина.

«Умываться некомфортно. Сколько инстанций пробегала!» - пожаловалась Антонина Викторовна.

Три года назад семья, проживающая в угловой квартире, столкнулась с подобной проблемой. Антонина Викторовна подняла шум.

«Жалобы были неоднократно, вызывала все инстанции. Слесари тут же у нас задвижку сделали в подвале, и три года мы были с теплом. Сейчас начинается такая же петрушка», - сообщила она.

Женщина все время дома, она ухаживает за престарелой мамой - ту надолго одну не оставишь.

«Халат, всегда следочки надеваю, всегда в платке», - рассказала Нина Васильевна.

«Мерзнем. Ночью вообще холод», - подчеркнула Антонина Викторовна

Женщина постоянно включает обогреватель. С ним в комнате теплее, до +23 °С, но дышать становится тяжело.

После отъезда съемочной группы «Службы 11» квартиру посетил представитель УК. В зале с остывающим устройством было +20 °С - нормально, заявил специалист. Женщина попыталась объяснить, что без включенного обогревателя будет +16° С, но ее не услышали.