Пензенцев не устраивает уличный туалет в проезде Богданова

13.12.2021 | 20:54

Чистотой не блещет уличный туалет в проезде Богданова. Пользуются им обитатели домов № 15 и 17. Они соблюдают правила, указанные в объявлении на дверях - не бросают в отверстие вещи, стекло, пластик, но это не помогает сохранить порядок в кабинке. Там давно не мыли, не подметали.

«Не выкачивают его, два раза только выкачивали за год. Дворник занимается только сливом и все складывает в бак», - рассказала местная жительница Раиса Васильевна.

И так же долго копятся растительные и бытовые отходы за пределами сортира.

«Ребятишки бегают, аж страшно за них. Они сюда ныряют, я боюсь, что они или сожгут, или что-то бросят - петарду или что-то», - отметила местная жительница Евгения Васильевна.

«Просто неприятно, грязь. Не могу терпеть, когда мусор где-то. Хочется поднять, куда-то деть», - пожаловалась Раиса Васильевна.

Старожилы из проезда Богданова призывают к дому № 15 и уборщицу, и подрядчика, который вывозит мусор с контейнерной площадки. Недолго осталось обслуживать двухэтажку. Она признана ветхой, и ее планируют освободить по программе расселения в ближайшие годы.