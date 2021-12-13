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Из жизни

Пензенцев не устраивает уличный туалет в проезде Богданова

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Чистотой не блещет уличный туалет в проезде Богданова. Пользуются им обитатели домов № 15 и 17. Они соблюдают правила, указанные в объявлении на дверях - не бросают в отверстие вещи, стекло, пластик, но это не помогает сохранить порядок в кабинке. Там давно не мыли, не подметали.

«Не выкачивают его, два раза только выкачивали за год. Дворник занимается только сливом и все складывает в бак», - рассказала местная жительница Раиса Васильевна.

И так же долго копятся растительные и бытовые отходы за пределами сортира.

«Ребятишки бегают, аж страшно за них. Они сюда ныряют, я боюсь, что они или сожгут, или что-то бросят - петарду или что-то», - отметила местная жительница Евгения Васильевна.

«Просто неприятно, грязь. Не могу терпеть, когда мусор где-то. Хочется поднять, куда-то деть», - пожаловалась Раиса Васильевна.

Старожилы из проезда Богданова призывают к дому № 15 и уборщицу, и подрядчика, который вывозит мусор с контейнерной площадки. Недолго осталось обслуживать двухэтажку. Она признана ветхой, и ее планируют освободить по программе расселения в ближайшие годы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Шикарный МЖ,чем не нравится,зажрались совсем.

Гость||

Морду за такие вещи надо бить. Ссаной тряпкой.

Гость||

А вы Басенко туда пригласите,посидеть,о России подумать.

Гость||

А не закинуть ли туда дрожжей пачечку? Так,в качестве эксперимента?

Гость||

А я там какал недавно!

Имя: Гость
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