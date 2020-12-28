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Из жизни

Открытый люк на ул. Воровского представляет опасность для людей

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Зима может принести серьезные неприятности невнимательным пешеходам рядом со снесенным зданием с номером 23 на улице Воровского, говорят те, кто знает, что таится под пока тонким слоем снега. При следующих осадках открытый люк станет незаметным, а ведь на него кто-то из горожан только положил ненадежную деревяшку.

Выдержит ли она вес человека, вопрос. Прохожая, которой показали опасное место, призналась: сама бы ни за что не обнаружила колодец. Нужно присматриваться.

«Не знаю, я здесь редко хожу. Но вообще я вижу, что дыра. И конечно, все нужно делать. У нас там тоже такая же, заделают - через какое-то время все проваливается», - отметила Светлана Анатольевна.

Примеров, когда колодцы остаются без крышки, много. И люк на Воровского не впервые попал в поле зрения тележурналистов. В 2019-м чего только не наложили сверху люди, опасавшиеся падения невнимательного прохожего в шахту.

«Каждый может упасть и что-нибудь сломать», «Очень опасно, может в любой момент кто-нибудь рухнуть. Я вот даже не знаю, чего их воруют-то. Может, кому-нибудь металлолом надо - такие вот, кто пьет. Но что-то надо делать», - говорили прохожие.

За прошедший год с лишним крышка так и не появилась, хотя колодец находится не где-то во дворах, а на тротуаре на одном из самых оживленных перекрестков Заводского района. Есть версия, почему.

«А чиновники здесь ходят? Чиновников-то здесь нет. Они ходят по нормальным дорогам или на машинах ездят. Они не пребывают в таких условиях. А так мы... Все говорят, все жалуются, но - как всегда», - описала ситуацию Светлана Анатольевна.

Стоит еще раз обозначить опасное место - пересечение улиц Ударной и Воровского, начало тротуара, который ведет к Леонова.

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