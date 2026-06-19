19 июня завершается основной период ЕГЭ

Пятница, 19 июня, - последний основной день основного периода проведения ЕГЭ в 2026 году. Выпускники, как и 18-го числа, сдают информатику в компьютерной форме и иностранные языки (устную часть).

В Пензенской области на информатику заявились 1 185 человек, на английский язык - 420, на немецкий - 2.

Досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 20 марта по 20 апреля, основной длится с 1 июня по 9 июля, дополнительный организуют с 4 по 25 сентября. В основной период 11-классники сдавали экзамены с 1 по 19 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни, 8 и 9 июля - дни пересдачи одного из предметов по выбору самого выпускника.

По стране сейчас регистрируются случаи, когда злоумышленники связываются с 11-классниками от лица экспертных комиссий и предлагают скорректировать результаты ЕГЭ за дополнительную плату.

Член государственной экзаменационной комиссии Пензенской области, начальник управления образовательной политики общего образования в минобре Алексей Кирсанов сообщил, что в регионе не было зафиксировано таких случаев мошенничества.

Ранее стало известно, что с начала основного периода сдачи ЕГЭ в Пензенской области было составлено 3 протокола о нарушении порядка экзамена - 2 на организаторов и 1 - на выпускника (у него заметили справочные материалы).

По предварительным данным на 18 июня, в регионе было уже 42 стобалльника: 11 - по русскому языку, 14 - по химии, 14 - по литературе и 3 - по истории.