Школу в селе Кижеватово намерены сдать до 1 сентября

Учеба

Школу в селе Кижеватово намерены сдать до 1 сентября
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Школу им. Героя Советского Союза А. М. Кижеватова в селе Кижеватово Бессоновского района планируют сдать до 1 сентября. Об этом сообщили в областном минобре во вторник, 28 июля.

Школу в селе Кижеватово намерены сдать до 1 сентября

Капитальный ремонт здания вышел на финальную стадию, общая готовность объекта - 82%. Мягкая кровля заменена, фасад утеплен, установлены окна и двери из ПВХ, строители ремонтируют входные группы. Обновлены инженерные сети.

Школу в селе Кижеватово намерены сдать до 1 сентября

Во внутренних помещениях идут отделочные работы, включающие покраску или облицовку стен керамической плиткой.

Школу в селе Кижеватово намерены сдать до 1 сентября

На обновление материально-технической базы выделено 9,2 млн рублей. На эти деньги закупается оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, ОБЗР и ИЗО, станки и швейные машинки в кабинет технологии, мультимедийные панели в кабинет информатики, мебель.

Школу в селе Кижеватово намерены сдать до 1 сентября

За счет местного бюджета оснастят школьный пищеблок.

3-этажное кирпичное здание школы общей площадью почти 3 000 квадратных метров на улице Большая Дорога построено в 1967 году и рассчитано на 640 человек. К июню здесь в 17 классах обучались 288 детей, работали 27 педагогов.

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