На изучение ДНКР в школах отдадут часы другого предмета

Пензенские школьники будут изучать новый предмет - «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР).

С 1 сентября 2026 года он появится в программе 5-х классов, с 1 сентября 2027-го - в расписании 5-7-х классов, уточнила министр образования региона Лариса Казакова на брифинге в пятницу, 31 июля.

В рамках ДНКР школьники познакомятся с жизнью выдающихся соотечественников, государственных, военных и культурных деятелей, которые внесли вклад в развитие страны и оставили след в ее истории.

Кроме того, ученикам станут рассказывать о традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Таким образом, предмет будет дополнять историю, обществознание и воспитывать любовь к Родине, отметила министр.

Учебная нагрузка детей при этом не увеличится, подчеркнула Лариса Казакова: ДНКР введут за счет изменения количества часов, предусмотренных на изучение иностранного языка.