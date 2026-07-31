В школы Пензы пришли 100 молодых учителей

1 сентября в школах Пензы начнут работать более 100 молодых учителей, сообщил глава города Олег Денисов в соцсетях. Это местные выпускники, которые познакомились с коллективами во время прохождения стажировки.

По словам Олега Денисова, укомплектованность школ Пензы основными учителями сейчас составляет 98%.

«Кадровый вопрос остается в зоне нашего постоянного внимания. Сегодня важно закрыть потребность в учителях математики, физики, информатики и русского языка. И мы планомерно решаем эту задачу - привлекаем талантливую молодежь, поддерживаем опытных педагогов и создаем комфортные условия для работы», - заявил глава города.

По данным регионального министерства образования на 30 марта 2026 года, в учителях математики нуждались 22% образовательных учреждений Пензы. Пустовало 21 рабочее место. Учителей русского языка и литературы требовалось 11, технологии - столько же, информатики - 9, иностранного языка - 4.

20 июля Владимир Путин подписал указ, официально закрепляющий особый статус учителей. Педагогам гарантируется ряд льгот. В частности, при наличии как минимум 25-летнего стажа работы по специальности они могут стать ветеранами труда.

Кроме того, учителям предоставлено право на бесплатную юридическую помощь в профессиональных вопросах. Дети педагогов получат приоритет при зачислении в сады - регламентом в этой части поручено заняться кабмину.

В указе также закреплена гарантия защиты педагогов от угроз причинения вреда здоровью и жизни, связанных с работой, и обеспечения им необходимых условий.