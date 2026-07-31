Число первоклассников в Пензенской области вновь сократилось

Учеба

Число первоклассников в Пензенской области вновь сократилось
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С 1 сентября 2026 года в Пензенской области за парты сядут 129 754 школьника, из них 11 107 - первоклассники.

Информация об этом прозвучала на брифинге министра образования региона Ларисы Казаковой в пятницу, 31 июля.

Детей примут 300 общеобразовательных организаций. Все они в преддверии учебного года должны пройти приемку в срок до 17 августа.

Прогнозная численность педагогов всех уровней в регионе составляет 9 629 человек, уточнила Лариса Казакова.

В 2025 году, по данным регионального минобра, число первоклассников в Пензенской области составило 11 715 - почти на 1 000 меньше, чем в 2024-м (12 683).

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