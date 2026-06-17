В Пензе 1 выпускник попался со шпаргалкой на ЕГЭ

В Пензенской области с начала основного периода сдачи ЕГЭ составлено 3 протокола о нарушении порядка экзамена. Об этом сообщила замначальника управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Пензенской области Елена Атнюкова в среду, 17 июня.

В двух случаях нарушения допустили организаторы проведения ЕГЭ (Пенза и Вадинский район), в одном - выпускник (Пенза).

У 11-классника, сдававшего биологию, заметили справочные материалы.

По взрослым протоколы направлены мировым судьям, по выпускнику - в инспекцию по делам несовершеннолетних.

В 2025 году в Пензенской области за нарушения с ЕГЭ были удалены 7 выпускников. 3 человека пронесли в аудитории мобильные телефоны, 4 - письменные заметки и справочные материалы.