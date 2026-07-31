В минобре напомнили о новой модели преподавания обществознания

Учеба

В минобре напомнили о новой модели преподавания обществознания
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В новом учебном году в школах продолжит меняться модель преподавания обществознания, сообщила министр образования Пензенской области Лариса Казакова на брифинге в пятницу, 31 июля.

С 1 сентября прошлого года уже вступили в силу некоторые изменения: обществознание ушло из расписания шести- и семиклассников.

В 2026-м этот предмет исключат и из программы 8-х классов. Его будут проходить только в 9-11-х.

«Вместе с тем оставшиеся часы отданы на изучение истории. С 2025-2026 учебного года в 5-7-х классах, а с 1 сентября 2026 года и в 8-х классах этот предмет изучают 3 часа в неделю», - отметила Лариса Казакова.

Она подчеркнула, что тем, кто будет сдавать ОГЭ или ЕГЭ по истории, волноваться не стоит: содержание контрольно-измерительных материалов экзаменов синхронизировано со школьными программами.

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