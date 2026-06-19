Абитуриентам отправляют фейковые письма от «приемных комиссий»

В Рособрнадзоре предупредили граждан: мошенники пользуются периодом ЕГЭ и приемной кампании и активизируют деятельность. Существуют три самые распространенные схемы обмана.

Первая из них - создание фейковых сайтов. Ресурсы копируют официальные порталы для проверки результатов экзаменов и подачи апелляций. Цель создания таких порталов - собрать персональные данные пользователей.

Также злоумышленники предлагают выпускникам за деньги повысить их экзаменационные баллы, организовать внеочередную пересдачу или поспособствовать поступлению в вуз по связям.

«Все подобные предложения являются противоправными и не имеют под собой никаких реальных оснований», - подчеркнули в ведомстве.

И третий распространенный способ обмана - фишинговые рассылки. Мошенники отправляют электронные письма от имени приемных комиссий, в которых просят подтвердить место обучения или поступления. Для этого требуется перейти по указанной ссылке. Такое действие может привести к потере доступа к аккаунтам на государственных порталах и других ресурсах, а также утечке личных данных.

В Рособрнадзоре призвали выпускников и их родителей быть бдительными и проверять результаты ЕГЭ и статус апелляции только на официальных порталах.