В Управлении образования Пензы высказались об отчислении учеников

Учеба

В Управлении образования Пензы высказались об отчислении учеников
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За минувший учебный год в Пензе не было прецедентов, когда детей исключали из школ за плохое поведение, сообщили в городском управлении образования.

«Факты отчисления обучающихся в 2025/26 учебном году из муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы по инициативе самих учреждений за грубые неоднократные нарушения обучающимися дисциплины не зафиксированы», - проинформировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что с сентября 2026 года в Пензенской области в 10 школах введут оценку по поведению. Номера образовательных учреждений пока не называются.

Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. В расчет возьмут следующие критерии: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

Оценку будут выставлять только в дневник. Ее не станут учитывать при аттестации ребенка, однако обозначат в характеристике ученика, составляемой образовательной организацией.

Планируется, что со следующего учебного года (2027/28) оценку по поведению введут во всех школах.

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