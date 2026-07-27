Школа № 60 в Пензе получит 2 млн рублей на ремонт зала

Учеба

Школа № 60 в Пензе получит 2 млн рублей на ремонт зала
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Пензенская школа № 60 получит субсидию Российского общества «Знание» в размере 2 000 000 рублей на реализацию проекта «Открытый актовый зал».

Об этом сообщили в городской администрации в понедельник, 27 июля.

Учебное заведение вошло в число 392 победителей конкурса инициатив родительских сообществ.

На полученные средства предполагается обустроить комфортную и технологичную площадку для проведения школьных и семейных мероприятий в 1-м корпусе школы на Ростовской, 58а, в Терновке.

В мае этого года стало известно о создании школы креативных индустрий на базе пензенской ДМШ № 7. Субсидию выделило Министерство культуры РФ по итогам конкурсного отбора.

В январе 6 некоммерческих организаций из Пензенской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов, выиграв в общей сложности 28 326 273 рубля. Всего от региона подавалось 49 заявок.

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