Стало известно, по каким предметам введут устную часть на ЕГЭ

Учеба

Стало известно, по каким предметам введут устную часть на ЕГЭ
Печать
Max

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что устную часть в ЕГЭ в первую очередь планируется внедрить по истории.

«Мы приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. В девятом классе будет устная модель экзамена по истории. Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ. - Прим. ред.), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир - к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», - цитирует главу Рособрнадзора РИА Новости.

Новшество должны доработать к 2030 году.

Устный экзамен по истории для девятиклассников появится в 2027-2028 учебном году, его будут проводить в январе - апреле. Сдача станет допуском к ГИА наряду с итоговым собеседованием по русскому языку.

Экзамен разработают в соответствии с программой учебников. У школьников проверят понимание смысла исторических процессов. Они будут рассуждать о событиях прошлого и тех уроках, которые можно из них извлечь.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году был установлен рекорд - 330 тысяч человек набрали 70 и более баллов на ЕГЭ. «Это практически каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году», - подчеркнул он.

В Пензенской области в этом году стало больше 100-балльников - 72: 17 - по физике, 16 - по литературе, 14 - по химии, 11 - по русскому языку, 3 - по истории, 3 - по биологии, 2 - по профильной математике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и 2 по английскому языку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа экзамен ученик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!