Стало известно, по каким предметам введут устную часть на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что устную часть в ЕГЭ в первую очередь планируется внедрить по истории.

«Мы приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. В девятом классе будет устная модель экзамена по истории. Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ. - Прим. ред.), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир - к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», - цитирует главу Рособрнадзора РИА Новости.

Новшество должны доработать к 2030 году.

Устный экзамен по истории для девятиклассников появится в 2027-2028 учебном году, его будут проводить в январе - апреле. Сдача станет допуском к ГИА наряду с итоговым собеседованием по русскому языку.

Экзамен разработают в соответствии с программой учебников. У школьников проверят понимание смысла исторических процессов. Они будут рассуждать о событиях прошлого и тех уроках, которые можно из них извлечь.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году был установлен рекорд - 330 тысяч человек набрали 70 и более баллов на ЕГЭ. «Это практически каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году», - подчеркнул он.

В Пензенской области в этом году стало больше 100-балльников - 72: 17 - по физике, 16 - по литературе, 14 - по химии, 11 - по русскому языку, 3 - по истории, 3 - по биологии, 2 - по профильной математике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и 2 по английскому языку.