В Пензенской области количество 100-балльников выросло до 42

В Пензенской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку - обязательному предмету, который выпускники сдавали 4 июня.

В основной день ЕГЭ писали 4 965 человек.

11 выпускников получили 100-балльный результат (это ученики пензенских школ № 32, 60, 77, 80 и лицея № 2, Губернского лицея и др.)

«Средний тестовый балл вырос и составил 63,9 (в 2025 году - 61,9). 60% выпускников получили результат от 61 балла и выше. 17% получили высокобалльные результаты», - рассказали в областном министерстве образования.

Таким образом, в регионе уже 42 стобалльника: 11 - по русскому языку, 14 - по химии, 14 - по литературе и 3 - по истории.

Ранее стало известно, что в Пензенской области с начала основного периода сдачи ЕГЭ было составлено 3 протокола о нарушении порядка экзамена. В двух случаях - на организаторов проведения ЕГЭ (Пенза и Вадинский район), в одном - на выпускника (Пенза). У 11-классника, сдававшего биологию, заметили справочные материалы.