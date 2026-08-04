В пензенские школы привезли новые учебники по истории

Учеба

В пензенские школы привезли новые учебники по истории
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Для школ Пензенской области приобрели более 280 тысяч учебников по истории России и всеобщей истории для 5-9-х и 10-11-х классов, а также по обществознанию для 9-10-х классов.

Всего на литературу потратили более 200 млн рублей.

Учебники уже доставлены в регион, их введут в образовательный процесс с 1 сентября.

В пензенские школы привезли новые учебники по истории

Издания дополнены словарями и QR-кодами, ведущими на текст Конституции Российской Федерации и материалы сайтов Президента РФ и Федерального Собрания.

«Учебники по истории России и всеобщей истории разработаны авторским коллективом под руководством помощника Президента РФ Владимира Мединского и академика РАН Александра Чубарьяна. Государственные учебники по обществознанию для 9-10-х классов подготовлены под редакцией заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева», - уточнили в областном министерстве образования.

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