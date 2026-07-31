В ряде пензенских школ с 1 сентября введут оценку за поведение

Учеба

В ряде пензенских школ с 1 сентября введут оценку за поведение
Печать
Max

С 2026 года в Пензенской области в 10 школах вводится оценка по поведению. Об этом сообщила министр образования Лариса Казакова на брифинге в пятницу, 31 июля.

Это будут школы не только в Пензе, но и в области. Номера образовательных учреждений чиновница пока называть не стала.

«Оценка проста и прозрачна, градация включает образцовое, допустимое и недопустимое поведение», - пояснила министр.

Оценивать поведение будут по таким критериям, как соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

Оценку станут выставлять только в дневник, и при аттестации ребенка она учитываться не будет.

Казакова подчеркнула, что нововведение направлено не на наказание учеников, ведущих себя плохо, а на поощрение тех, кто ведет себя хорошо.

Тем не менее в случае плохого поведения оценка может повлиять на внутреннюю мотивацию ребенка изменить его.

Для тех, кто ведет себя образцово, разработают внутреннюю систему бонусов, которая будет предполагать, например, выдачу путевок в лагеря.

Естественно, оценку по поведению обозначат в характеристике ученика, составляемой образовательной организацией.

Особое внимание нововведению будут уделять советники директора по воспитанию, заключила министр. Планируется, что со следующего учебного года (2027/2028) его сделают повсеместным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа дети педагог
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!