В ряде пензенских школ с 1 сентября введут оценку за поведение

С 2026 года в Пензенской области в 10 школах вводится оценка по поведению. Об этом сообщила министр образования Лариса Казакова на брифинге в пятницу, 31 июля.

Это будут школы не только в Пензе, но и в области. Номера образовательных учреждений чиновница пока называть не стала.

«Оценка проста и прозрачна, градация включает образцовое, допустимое и недопустимое поведение», - пояснила министр.

Оценивать поведение будут по таким критериям, как соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

Оценку станут выставлять только в дневник, и при аттестации ребенка она учитываться не будет.

Казакова подчеркнула, что нововведение направлено не на наказание учеников, ведущих себя плохо, а на поощрение тех, кто ведет себя хорошо.

Тем не менее в случае плохого поведения оценка может повлиять на внутреннюю мотивацию ребенка изменить его.

Для тех, кто ведет себя образцово, разработают внутреннюю систему бонусов, которая будет предполагать, например, выдачу путевок в лагеря.

Естественно, оценку по поведению обозначат в характеристике ученика, составляемой образовательной организацией.

Особое внимание нововведению будут уделять советники директора по воспитанию, заключила министр. Планируется, что со следующего учебного года (2027/2028) его сделают повсеместным.