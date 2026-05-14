В регионе определились с форматом обучения школьников 15 мая

С пятницы, 15 мая, пензенские школьники вернутся к привычному формату обучения - очному. Об этом заявили в региональном министерстве образования.

7, 8, 12, 13 и 14 мая ученики школ Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, а также села Засечного Пензенского района (школ имени Ермина и имени Лермонтова) переводились на дистант.

Причина - повышенная угроза беспилотной и ракетной опасности, объяснил ранее губернатор Олег Мельниченко.

Такой же формат был в колледжах и вузах, детские сады работали в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что с 15 мая возобновится движение автобусов по маршрутам № 102 и 104 из Заречного до остановок «ПГУ» и «Аграрный университет». Рейсы отменялись на период дистанта.