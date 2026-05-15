Губернатор рассказал, что будет при объявлении угрозы во время ОГЭ и ЕГЭ

В Министерстве образования Пензенской области разработаны рекомендации на случай поступления сигнала об опасности во время ОГЭ или ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 15 мая.

По его словам, инструкция о порядке действий доведена до всех 88 пунктов проведения экзаменов на территории региона.

На заседании областного правительства, где обсуждались меры по обеспечению безопасности во время государственной итоговой аттестации, губернатор поручил руководителям системы образования отработать действия на практике.

«Чтобы выпускники знали, что после эвакуации можно будет продолжить экзамен - в тот же день или в резервный», - уточнил Олег Мельниченко.

Основной период сдачи экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля. В этом году свои знания продемонстрируют более 13 тысяч девятиклассников и свыше 5 тысяч одиннадцатиклассников.

«Старшие ребята все чаще выбирают для сдачи профильную математику и физику - фундаментальные дисциплины, которые лежат в основе развития наукоемких технологий», - отметил губернатор.