В пензенских школах не хватает учителей математики

В Пензе не хватает учителей математики. По данным регионального министерства образования на 30 марта, в этих специалистах нуждались 22% образовательных учреждений. Пустовало 21 рабочее место.

Таких педагогов ждали, например, в гимназиях № 4 «Ступени» и № 42, школах № 11, 18, 19, 20, 28, 29, 38, 49, 51, 56, 63, 65/23, 66, 71, 73, 75/62, 79 и других образовательных учреждениях.

В областном центре вакансий для учителей математики оказалось больше, чем в других профилях. Так, учителей русского языка и литературы требовалось 11, столько же – технологии, 9 – информатики, 4 - иностранного языка.

Ранее сообщалось, что в России проблему нехватки педагогических кадров хотят решить с помощью введения обязательной отработки после окончания вуза.

Сейчас дефицит учителей наблюдается в основном в сельских школах. По словам главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова, большинство школ страны обеспечены кадрами.