В Пензе создадут первую в регионе школу креативных индустрий

В Пензе на базе ДМШ № 7 появится первая в регионе школа креативных индустрий. Здесь подростки смогут получить необходимые для успешного старта в творческих профессиях навыки.

«Пензенская область вошла в число 30 победителей отбора Министерства культуры РФ на предоставление субсидий», - пояснил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Обучение займет 2 года. Первыми пройти курс смогут 60 школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Совершенствовать свои умения они станут по 3 направлениям: фото- и видеопроизводство, звукорежиссура, современная электронная музыка.

Глава региона уточнил, что в ДМШ закупят новое оборудование для занятий.

«В творческой сфере нужны молодые профессионалы, умеющие работать со специализированным оборудованием и применять передовые технологии», - подытожил Олег Мельниченко.