В Пензе создадут первую в регионе школу креативных индустрий

Учеба

В Пензе создадут первую в регионе школу креативных индустрий
Печать
Max

В Пензе на базе ДМШ № 7 появится первая в регионе школа креативных индустрий. Здесь подростки смогут получить необходимые для успешного старта в творческих профессиях навыки.

«Пензенская область вошла в число 30 победителей отбора Министерства культуры РФ на предоставление субсидий», - пояснил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

В Пензе создадут первую в регионе школу креативных индустрий

Обучение займет 2 года. Первыми пройти курс смогут 60 школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Совершенствовать свои умения они станут по 3 направлениям: фото- и видеопроизводство, звукорежиссура, современная электронная музыка.

Глава региона уточнил, что в ДМШ закупят новое оборудование для занятий.

«В творческой сфере нужны молодые профессионалы, умеющие работать со специализированным оборудованием и применять передовые технологии», - подытожил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!