Перед сдачей ЕГЭ активизировались мошенники с «готовыми ответами»

В преддверии сдачи школьниками ЕГЭ по традиции активизировались мошенники, которые предлагают купить контрольные измерительные материалы или готовые ответы на задания.

В Рособрнадзоре официально заявили, что утечка данных невозможна.

«Разработка КИМ ведется в охраняемом помещении с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компьютере. Доступ в помещение строго ограничен, электроника запрещена», - сообщили в ведомстве.

Созданные по каждому предмету варианты (их множество) шифруются и распределяются по регионам автоматически по защищенным каналам, так что никто не знает, какой именно вариант попадет в тот или иной пункт.

«КИМ различаются по часовым поясам, поэтому сведения, предлагаемые мошенниками как «слив с Дальнего Востока», не могут соответствовать вариантам, выдаваемым в иных регионах.

Для расшифровки и печати нужны два ключа: электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищенному каналу за полчаса до начала ЕГЭ», - добавили в Рособрнадзоре.

Школьникам настоятельно порекомендовали не вестись на уловки мошенников, а качественно готовиться к экзаменам.