Ремонт школы в селе Кижеватово выполнен на 14%

Готовность школы села Кижеватово Бессоновского района, где с 16 марта начался капительный ремонт, составляет 14%. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в областном министерстве образования.

По контракту работы должны быть окончены до 8 сентября. На них выделили 75,35 млн рублей (65,43 млн - из федерального бюджета, 6,15 млн - из областного, 3,77 млн - из местного).

Запланирован ремонт мягкой кровли, входных групп и отмостки, утепление фасада, устройство потолков и напольных покрытий, замена окон и дверей, внутренняя отделка и модернизация инженерных сетей.

Уже выполнены демонтажные работы, устройство кровли (готовность 50%), установка ПВХ-окон (35%), наружная теплоизоляция фасада (25%).

«Мы планируем полностью завершить ремонт фасада до 15 мая, а также заменить все оконные конструкции и выполнить стяжку полов. Работы идут согласно графику», - сообщил представитель подрядной организации Дмитрий Полосухин.

На оборудование для школы потратят более 9 млн рублей, конкурсные процедуры уже прошли.

«В перечень входят: ученическая мебель, шкафы для хранения дидактических пособий, компьютерное и мультимедийное оборудование для кабинета информатики и других учебных помещений, цифровые лаборатории для кабинетов химии, физики и биологии. Также мы полностью оснащаем кабинет виртуальной реальности, куда будут приобретены базовые робототехнические наборы, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, и кабинет изобразительного искусства. За счет средств местного бюджета будет приобретено технологическое оборудование для пищеблока», - рассказал начальник управления образования Бессоновского района Евгений Гуськов.