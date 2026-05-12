На мебель для новой школы в Арбекове готовы потратить 73 млн рублей

В Пензе на закупку мебели для новой школы на 1 100 мест, строящейся в 7-м микрорайоне Арбеково, готовы потратить 73 323 708 рублей.

Учреждению требуются письменные, ученические и лабораторные столы, стулья, стеллажи, шкафы для учебных пособий и одежды, тумбы.

Предполагается, что предметы будут поступать в школу в 2 этапа. Всю мебель необходимо поставить в учреждение до 25 февраля 2027 года, уточняется на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что на цифровое оборудование для этого же учебного заведения выделили 122 млн рублей.

Строительство школы в 7-м микрорайоне Арбеково началось в 2025 году. Возведением занимается АО «Пензгорстройзаказчик». Стоимость контракта составила 1 323 257 850 рублей. Работы должны были завершиться к 30 мая 2027-го, однако губернатор поставил задачу сдать объект раньше срока - к 1 сентября 2026 года.