Введение дистанционного обучения в регионе объяснили

В Пензенской области в дни, оставшиеся до праздников, школьники и студенты будут заниматься в дистанционном формате. Причина - участившиеся случаи объявления ракетной и беспилотной опасности.

«Была попытка атаковать нас ракетами. Угроза снята на сегодняшний день. В связи с несколько обострившейся ситуацией мною принято решение все учебные заведения Пензы перевести на дистант», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании оперативного штаба в четверг, 7 мая.

На дистанционное обучение перейдут школы, средние профессиональные учебные заведения и вузы. Такой формат занятий будет не только в Пензе, но и в Заречном, Сердобске, Нижнем Ломове.

Занятия в обычном режиме возобновятся во вторник, 12 мая.

В регионе 7 мая силы ПВО сбили 2 беспилотных летательных аппарата, летевших на Пензу. На месте падения обломков работают специалисты.