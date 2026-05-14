Сергей Васин стал и. о. ректора Пензенского госуниверситета

С 14 мая и. о. ректора Пензенского государственного университета назначен доктор экономических наук, 51-летний профессор Сергей Васин.

Приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Документ зачитали на заседании ученого совета вуза.

До назначения на должность Сергей Васин с 2017 года занимал пост проректора по научной работе и инновационной деятельности.

Сергей Васин с отличием окончил педуниверситет им. В. Г. Белинского в 1997 году. Тогда же он трудоустроился в ПГУ ассистентом кафедры менеджмента и экономических теорий.

В 2001 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 2007-м - докторскую на тему «Трансформация социально-экономической системы региона».

В 2015-м Сергей Васин занял должность проректора по международной деятельности ПГУ, на которой пробыл 2 года.

С начала мая обязанности ректора вуза исполнял Дмитрий Артамонов. Приказ федерального министерства о его назначении вступил в силу 6-го числа, когда истек срок полномочий предыдущего ректора - Александра Гулякова.