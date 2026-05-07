Пензенских школьников и студентов перевели на дистанционное обучение

В Пензенской области в четверг и пятницу, 7 и 8 мая, ввели режим дистанционного обучения. Сообщения об этом разослали в родительских чатах.

Педагоги ссылаются на главу регионального минобра Ларису Казакову.

Занятия отменили в школах, колледжах и вузах. Детские сады работают в обычном режиме.

Пока официального заявления от министерства не было.

В регионе 7 мая силы ПВО сбили 2 беспилотных летательных аппарата, летевших на Пензу. На месте падения обломков работают специалисты.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Также 7 мая в регионе объявляли ракетную опасность. Тревога продолжалась около часа. Отбой прозвучал в 6:25.

