Названо количество классов, закрытых на карантин из-за ОРВИ

В Пензенской области снизилось число детских коллективов, распущенных из-за заболевания респираторными вирусными инфекциями.

По данным на понедельник, 2 февраля, на карантин по ОРВИ закрыты 16 классов в 10 школах (из них в Пензе - 10 классов в 7 школах) и 4 группы в 3 детсадах (все - в областном центре), уточнили в региональном минобре.

Неделей ранее сообщалось, что из-за ОРВИ и гриппа полностью прекращала работу школа в селе Демино Неверкинского района.

На карантин тогда были закрыты 18 классов в 8 образовательных организациях и 3 группы в 3 дошкольных учреждениях.

Первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева предупредила, что в феврале ожидается вторая волна гриппа.