В Госдуму внесли проект о пересдаче ЕГЭ по 2 и более предметам

Выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ не по одному, а по нескольким предметам по выбору в дополнительные дни. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Законопроект был внесен во вторник, 21 апреля.

Так называемые президентские дни введены с 2024 года. В это время выпускники текущего года могут по своему желанию пересдать один экзамен. При этом первый результат аннулируется, даже если он выше второго.

Депутаты предложили дать право на вторую попытку по двум и более дисциплинам из числа предметов, выбранных в этом году.

«Практика применения механизма пересдачи подтвердила его востребованность и эффективность. В 2024 году в дополнительные дни пересдачи в ЕГЭ приняли участие 105 009 выпускников. Из них 73% улучшили свой результат, то есть около 76,7 тыс. человек. Особенно показательно, что среди выпускников, имевших первоначально 81-99 баллов, экзамен пересдавали 1 022 человека, из них 862 улучшили результат, а 122 выпускника по итогам пересдачи получили максимальные 100 баллов.

В 2025 году интерес к пересдаче вырос еще больше: правом пересдать экзамен воспользовались 135 496 выпускников. Более 77% участников, то есть свыше 104 тыс. человек, улучшили свои баллы, еще 233 выпускника получили по итогам пересдачи 100 баллов. Вместе с тем ограничение права пересдачи только одним учебным предметом в ряде случаев не позволяет в полной мере достичь целей данного механизма», - отмечается в законопроекте.

Авторы напомнили, что для поступления в вуз, как правило, требуется предъявить результаты трех экзаменов, поэтому было бы справедливее, если бы школьники имели шанс на вторую попытку по каждому из них.

В документе также подчеркивается, что принятие законопроекта позволит снизить стресс у выпускников, создать более комфортные условия прохождения экзаменационной кампании, а также получить более объективные данные об уровне знаний участников.

В 2026 году дополнительные дни сдачи ЕГЭ назначены на 8 и 9 июля.