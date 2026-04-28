В Пензенской области за стационарами закрепили конкретные школы

В Пензенской области дети, нуждающиеся в длительном стационарном лечении, были лишены возможности в полном объеме осваивать школьные программы.

Прокуратура установила, что нарушались права более 100 учеников.

Региональный минобр ранее принял решение, что обучать детей, проходящих лечебные, реабилитационные или оздоровительные процедуры дольше 21 дня, должны школы, к которым они прикреплены.

«При этом фактически уполномоченным органом власти процесс организован не был», - констатировали в областной прокуратуре.

Председателю регионального правительства внесли представление. После этого за медицинскими организациями закрепили конкретные школы, сотрудники которых проводят занятия с пациентами.

«Виновное должностное лицо министерства образования привлечено к дисциплинарной ответственности», - подытожили в надзорном ведомстве.