Проверяющим запретили прикасаться к участникам ЕГЭ на входе

В 2026 году досматривать выпускников на входе в пункт проведения экзаменов запрещено. Это подчеркивается в методических рекомендациях, опубликованных Рособрнадзором.

«Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя», - говорится в документе.

Порядок действий при получении сигнала должен быть таким:

- участника отводят в сторону, чтобы не задерживать общий поток;

- ему напоминают, какие предметы запрещено иметь при себе, и предупреждают, что при их обнаружении последует удаление с экзамена без права пересдачи в резервные сроки;

- ручным металлоискателем выпускнику указывают, в какой именно зоне сохраняется сигнал;

- его просят пройти в помещение для хранения личных вещей и выложить предмет или же передать его сопровождающему.

Если выпускник откажется выполнить условия, на место пригласят руководителя пункта и члена государственной экзаменационной комиссии для составления акта о недопуске к сдаче.

«Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в резервные сроки указанный участник экзамена может быть допущен только по решению председателя ГЭК», - отмечается в рекомендациях.

Если выпускник по состоянию здоровья должен быть освобожден от прохода через металлоискатель, ему необходимо предъявить соответствующий документ.