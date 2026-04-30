Опубликованы варианты ЕГЭ досрочного периода

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2026 по 15 предметам: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, информатике, истории, географии, обществознанию, литературе, английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам.

По каждой дисциплине на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант, использовавшийся среди прочих во время досрочного периода сдачи экзаменов.

«Их публикация даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к ЕГЭ и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года», - отметили в Рособрнадзоре.

Досрочный период проходил с 20 марта по 20 апреля. В Пензенской области в нем планировали принять участие 17 выпускников.

Всего в регионе на ЕГЭ зарегистрировались 5 246 человек. Основной период пройдет с 1 июня по 9 июля. Самым популярным предметом у школьников является профильная математика, на втором месте - обществознание.