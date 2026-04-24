В мае в школах вместо звонков включат песни о войне

В мае в российских школах звонки заменят известные песни о Великой Отечественной войне, рассказали в Министерстве просвещения РФ.

В течение месяца школьники услышат:

- «День Победы» в исполнении Льва Лещенко с аранжировкой Академического Большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева;

- «Журавли» в исполнении Дмитрия Хворостовского, ансамбля «Стиль Пяти» и хора «Духовное возрождение» с участием Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова;

- «О той весне» в исполнении детского ансамбля «МультиКейс»;

- «Синий платочек» исполнении Клавдии Шульженко;

- «Тишина» в исполнении Дениса Майданова;

- «Только на фронте» в исполнении Льва Полосина и Бориса Кузнецова.

Проект «Мелодии вместо звонков» охватывает всю страну. Для учеников включают отрывки известных песен и классических произведений.

В апреле в образовательных учреждениях прозвучали музыкальные композиции, приуроченные ко Дню космонавтики.