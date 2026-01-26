В Пензенской области на карантин закрыты 1 школа и 18 классов

В Пензенской области дети продолжают болеть респираторными вирусными инфекциями. Актуальную информацию о количестве коллективов, распущенных по этой причине, озвучили в региональном минобре.

По данным на понедельник, 26 января, на карантин по ОРВИ закрыты 18 классов в 8 школах (из них в Пензе - 3 класса в 3 школах) и 3 группы в 3 детсадах (все в областном центре).

Из-за ОРВИ и гриппа полностью прекратила работу школа в селе Демино Неверкинского района, уточнили в минобре.

Ранее сообщалось, что за период с 12 по 18 января в регионе выявили 2 245 новых случаев ОРВИ и гриппа. Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 40,1%. По официальным данным, у 137 жителей области подтвердился грипп А.

Конкретно в Пензе за неделю зарегистрировали 826 случаев ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим фиксировалось 1 675 - показатель снизился на 50,7%.