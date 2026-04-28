Определена дата начала летних каникул у школьников

Летние каникулы у школьников в этом году продлятся с 27 мая до 31 августа. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

В 9-х и 11-х классах окончание учебного года при этом совпадает с графиком ОГЭ (начнется с 2 июня) и ЕГЭ (с 1-го).

Последний звонок прозвенит в единую для всех школ дату - 26 мая. Такое решение принял региональный минобр в 2025 году по рекомендации Минпросвещения России, «чтобы укрепить единое образовательное пространство страны».

Выпускные вечера также пройдут в один день - 27 июня.

В 2025 и 2024 годах мероприятия проводили 24 мая и 28 июня соответственно.