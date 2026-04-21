Опубликован список предметов, которые можно взять на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор опубликовал список предметов, которые экзаменуемый может взять с собой на ЕГЭ в 2026 году. Соответствующая памятка появилась на официальном сайте ведомства.

На рабочем столе испытуемого, помимо экзаменационных материалов, могут находиться:

- гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами;

- документ, удостоверяющий личность;

- лекарства (при необходимости);

- черновики;

- специальные технические средства - для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости).

Участник экзамена по желанию может принести с собой продукты для перекуса и бутилированную воду.

Кроме того, на столе могут лежать так называемые средства обучения и воспитания. Например, на ЕГЭ по биологии, географии, физике и химии это непрограммируемый калькулятор, на ЕГЭ по географии можно пользоваться картами, по литературе - орфографическим словарем, по английскому языку - аудиогарнитурой, по математике - линейкой.

Основной период сдачи экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля. В Пензенской области на ЕГЭ зарегистрировались 5 246 человек.