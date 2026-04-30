Со следующего учебного года в школах будут изучать ДНК России

С 2026/27 учебного года в программу 5-7-х классов будет включен новый предмет - «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Нововведение ждет все школы страны.

ДНК России будут изучать со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах (17 часов), с 2027/28 учебного года - в 6-х и 7-х классах (по 34 часа), уточнили в Минпросвещения России.

«Предмет ДНКР основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев. Его суть заключается в знакомстве школьников с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, которые сыграли значительную роль в развитии нашей страны», - пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Цель - сформировать у детей и подростков мировоззрение на основе традиционных ценностей.

Для преподавания нового предмета школы обеспечат учебными пособиями. В регионы направлены методические письма, запланировано организовать курсы повышения квалификации для педагогов.

