Стало известно, когда в регионе ожидают вторую волну гриппа

В Пензенской области вторая волна гриппа ожидается в феврале, сообщила первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Именно в последний зимний месяц ожидается температура около нуля, которая способствует распространению инфекции. Пик заболеваемости тоже придется на февраль.

Первую волну гриппа в регионе зарегистрировали перед Новым годом.

«Была оттепель, и дети начали болеть. Даже зашла речь о том, чтобы раньше объявить зимние каникулы. Потом все остановилось, потому что пришли морозы», - пояснила Марина Воробьева во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 27 января.

По ее словам, в этом году эпидемическая ситуация с гриппом стабильна, количество заболевших находится примерно на том же уровне, что и в 2025-м.

На данный момент 17 жителей региона с инфекцией получают лечение в стационаре. Большинство пациентов - это непривитые люди.