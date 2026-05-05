Правила приема в магистратуру предложили изменить

Учеба

Правила приема в магистратуру предложили изменить
Печать
Max

Правила приема в магистратуру по ряду направлений могут измениться. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поступление только на ту специальность, по которой кандидат ранее обучался в бакалавриате.

Авторы инициативы констатировали, что в 2025 году в магистратуру было принято «существенное количество граждан, чей профиль образования предыдущего уровня никак не связан с профилем программы магистратуры».

Между тем за 2 года (столько длится обучение в магистратуре) получить фундаментальные знания по той или иной специальности нельзя. Следовательно, полноценные общепрофессиональные компетенции у человека не сформируются.

Это возможно только при соблюдении преемственности в процессе обучения.

«Реализация законопроекта будет способствовать достижению национальных целей в части повышения эффективности подготовки высококвалифицированных кадров», - говорится в пояснительной записке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
студент магистратура вуз
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!