Капремонт школы в селе Канаевка выполнен почти наполовину

Капитальный ремонт средней школы в селе Канаевка (Городищенский район), начатый в феврале, выполнен на 48%. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в областном министерстве образования.

Закончены демонтажные работы, проведены выравнивание и отделка стен, оконные блоки заменены на энергоэффективные пластиковые, уложена напольная плитка.

Завершился монтаж инженерных систем - отопления, водо- и электроснабжения.

«В марте заключены контракты, и [в школу] поставлено современное оборудование: учебно-лабораторное и демонстрационное, мебель, мультимедийная и звукоусиливающая аппаратура, спортивный инвентарь», - добавили в министерстве.

Здание школы в селе Канаевка построили в 1969 году. По состоянию на январь 2026-го его посещали 131 ученик и 18 дошкольников. Сейчас дети занимаются в школе села Новые Забалки, куда их возит специальный транспорт.