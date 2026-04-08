Для части школьников Пензы организуют пятую четверть

Во время летних каникул в Пензе организуют 5-ю (трудовую) четверть более чем для 20 000 школьников. Об этом говорится в докладе, подготовленном городской администрацией к заседанию комиссии по социальным вопросам в думе 8 апреля.

Привлекать к труду будут учащихся 5, 6, 7, 8 и 10-х классов.

Дети примут участие в работах по благоустройству и озеленению пришкольных территорий, уточняется в документе.

Ранее стало известно, что в Пензе стоимость дня в пришкольных лагерях выросла меньше чем на 3 рубля - с 68 рублей 50 копеек до 71 рубля 30 копеек.

Работу лагерей с дневным пребыванием организуют в июне на базе 46 школ.