Названы самые популярные предметы по выбору на ОГЭ

В 2026 году в Пензенской области самыми популярными предметами по выбору для сдачи на ОГЭ остаются обществознание, география и информатика. Их предпочли 42,2%, 53,4% и 48,2% девятиклассников соответственно, сообщили в региональном министерстве образования.

ГИА-9 проводится по четырем учебным предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум по выбору.

Всего в 2026 году в Пензенской области экзамены сдадут более 13 000 девятиклассников. Досрочный этап пройдет с 21 апреля по 18 мая, основной - с 2 июня по 6 июля.

Будут открыты 60 пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций. «ППЭ оснащены металлодетекторами и системами подавления сигналов подвижной связи, 100% аудиторий проведения ОГЭ обеспечены системой офлайн-видеонаблюдения», - сообщила и. о. министра образования Пензенской области Лариса Казакова на брифинге во вторник, 7 апреля.

Ход проведения экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели.

В 2025 году в Пензе 223 выпускника 9-х классов не смогли с первого раза справиться с ОГЭ более чем по двум предметам.

Ранее сообщалось, что с 2026 года девятиклассники, не сдавшие ОГЭ в установленные сроки, смогут поступить в колледж. Там их будут бесплатно обучать таким рабочим профессиям, как швея, маляр и повар.